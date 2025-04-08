حملة إزالة مخالفات بناء تهدم أعمدة مخالفة بعقار في بشتيل

شن مركز ومدينة أوسيم حمله برئاسة محمود حسين رئيس المدينة، وأسفرت عن إزالة مخالفات بناء، تضمنت ازاله أعمدة في دور مخالف بعقار خلف مركز شباب بشتيل تمت الإزالة لكل الأعمدة، وتم التنبيه علي المخالف بعدم العودة مرة أخرى وإلا سيعرض نفسه للمسألة والمتابعة مستمرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومواجهة كل أشكال التعديات والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما أكد محافظ الجيزة أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بملاحقة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ورصدها على مدار الساعة، في إطار التكليفات الصادرة من الدولة في هذا الصدد.

