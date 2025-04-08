بسبب شجار عائلي| تفاصيل العثور على جثة طالبة أسفل عقار في بولاق الدكرور

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا حول العثور على جثة طالبة أسفل عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وصرحت بدفن الجثة بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة، إذ تبين أنه بسبب السقوط من أعلى، واستمعت إلى إفادات أهلية المجني عليها وشهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، لمعرفة وجود شبهة جنائية وراء وفاتها من عدمه.

وأمرت جهات التحقيق بالاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث ومقارنتها بأقوال أهلية المجني عليها وشهود العيان، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كشفت أقوال والدة المجني عليها والتي تبلغ من العمر ١٦ سنة، أمام جهات التحقيق، أن يوم الحادث قد تشاجرت معها وذلك بسبب إهمالها في متابعة دراستها واهتمامها الزائد بالهاتف والانترنت، وبعد أن تركتها بغرفتها فوجئت بقيام ابنتها بإلقاء نفسها من شرفة الغرفة إلي الشارع.

وتبين من خلال أقوال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، أن الفتاة كانت دائما الشجار مع والدتها، وأنهم كانوا يسمعون دائما صراخ والدة المجني عليها في وجهها بسبب إهمالها الدراسي.

وأشار تقرير الطب الشرعي أن الجثة أصيبت بنزيف داخلي وكسر بالجمجمة، جراء السقوط من أعلى، وهو ما أدى إلى وفاتها في الحال.

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بالعثور على جثة طالبة أسفل عقار بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلي الموقع المشار إليه، وتبين من خلال الفحص، أن الجثة لطالبة سقطت من أعلى العقار.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.