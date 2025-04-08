ترامب يعلن إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران تجريان مفاوضات مباشرة. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تفضل حل قضية تطوير البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات.

وقال الرئيس الأمريكي: "نجري محادثات مباشرة مع إيران. هم من بدأوها. وسيكون هناك اجتماع كبير يوم السبت، وسنرى ما سيحدث".

وأشار إلى أنه يفضل الاتفاق مع إيران "بدلا من العكس"، مشيرا إلى أن إسرائيل ترغب أيضا في تجنب التصعيد.

وأضاف: "دعونا نرى إن كان بوسعنا تجنب ذلك. آمل أن تنجح هذه المفاوضات. ومن مصلحة إيران أن يكون هذا هو الحال".

وأكد أن المفاوضات مع إيران تجري على مستوى عال، بشكل مباشر، على أمل التوصل إلى اتفاق. مضيفا أن الاجتماع يوم السبت سيكون "على أعلى مستوى تقريبا".

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تريد الحوار من موقف متكافئ وألا يتم تهديدها من جهة ومطالبتها بالتفاوض من جهة أخرى. مضيفا: "سلوك الولايات المتحدة تجاه إيران يتناقض مع طلبها التفاوض".

وفي أوائل مارس الجاري، أعلن ترامب أنه أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى تفضيله التوصل إلى اتفاق مع طهران حول البرنامج النووي الإيراني. ثم لاحقا، أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تدرس مسارين محتملين لحل الملف النووي الإيراني – عسكري أو دبلوماسي – معربا عن تفضيله خيار المفاوضات.