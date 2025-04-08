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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: لا ننوي تعليق الرسوم الجمركية وقد تكون دائمة

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تعليق العمل بالرسوم الجمركية الجديدة على الواردات، التي يتم فرضها على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

وقال ترامب عندما سُئل عما إذا كانت واشنطن مستعدة لتعليق العمل بهذه الرسوم، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "نحن لا نبحث في هذا الأمر. لدينا العديد من الدول التي تنوي إبرام صفقات معنا، وستكون صفقات عادلة، وفي بعض الحالات سيدفعون رسومًا جمركية كبيرة".

وأشار إلى أن المفاوضات التجارية قد تُجرى في ظل الرسوم المفروضة بالفعل. وأضاف: "قد تكون هناك رسوم دائمة، وقد تكون هناك مفاوضات، لأن هناك ما نحتاج إليه ليس فقط بسبب الرسوم. نحن بحاجة إلى حدود مفتوحة [للتجارة]".

وكان ترامب قد أعلن في 2 أبريل الجاري، عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة وإقليم.

وقد دخلت الرسوم العامة بنسبة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما ستدخل الرسوم الفردية حيز التنفيذ في 9 أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الإدارة الأمريكية اعتبارا من 3 أبريل رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية البيت الأبيض