الصين ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية

أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن بكين "ستحمي مصالحها وحقوقها المشروعة"، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو في حديث لوكالة "فرانس برس"، يوم الاثنين: "لقد أكدنا أكثر من مرة أن الضغط والتهديدات تجاه الصين هي الطريقة غير الصحيحة للتعامل معنا".

وأضاف أن "الصين ستحمي بحزم حقوقها المشروعة والمصالح".

وجاء ذلك ردا على تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية، بالإضافة إلى الرسوم التي قد تم فرضها في وقت سابق.

وهدد ترامب بفرض تلك الرسوم الإضافية في حال لم تلغ الصين الرسوم بنسبة 34% التي فرضتها على الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل الجاري ردا على الرسوم الأمريكية الأولى التي أعلن عنها ترامب في 2 أبريل.