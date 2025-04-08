استشهاد الصحفي أحمد منصور متأثرًا بإصابته في قصف خيمة الصحفيين بخان يونس

استشهد الصحفي الفلسطيني أحمد منصور، مراسل وكالة "فلسطين اليوم" المحلية، متأثرًا بجراحه البالغة التي أُصيب بها نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة للصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أمس الإثنين. وفقًا لتلفزيون فلسطين.

وكان القصف الإسرائيلي العنيف قد أدى إلى احتراق الخيمة بالكامل، وأسفر عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي والمواطن الشاب يوسف الخزندار، إلى جانب إصابة تسعة صحفيين آخرين بجروح متفاوتة.

يُذكر أن استهداف الصحفيين في قطاع غزة يأتي في ظل تصعيد إسرائيلي مستمر، وسط مطالبات متزايدة بضرورة توفير الحماية الدولية للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، لا سيما في مناطق النزاع.