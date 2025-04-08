إصابة 6 أشخاص بتسمم غذائي في مركز بلاط بالوادي الجديد بينهم 4 أطفال

أصيب 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بتسمم غذائي، مساء أمس الإثنين، بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بتسمم غذائي إلى مستشفى بلاط المركزي.

تبين إصابة كل من إبراهيم محمود عبد العزيز - 28 عاما، غادة مبروك أحمد - 34 عاما، وفاء إبراهيم محمود - 10 أعوام، إياد إبراهيم محمود – 8 أعوام، زياد إبراهيم محمود – 8 أعوام، محمد أحمد عبد المنعم- 6 أعوام، بتسمم غذائي إثر تناول وجبة من اللحوم والزبادي مما تسبب في إصابتهم بآلام حادة بالبطن وإسهال وقيء مستمر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلاط المركزي، والتي حولتهم إلى مستشفى الداخلة العام، حيث تم تقديم الرعاية الطبية لهم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.