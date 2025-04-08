وزير الخزانة الأمريكي: ترامب كلفني ببدء مفاوضات الرسوم الجمركية مع اليابان

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الرئيس دونالد ترامب كلفه مع ممثل التجارة الأمريكية جيمسون غرير، بالتفاوض مع اليابان بشأن الرسوم الجمركية.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أنهما سيتفاوضان مع اليابان بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: "تظل اليابان من بين أقرب حلفاء أمريكا، وأنا أتطلع إلى مشاركتنا المثمرة المقبلة فيما يتصل بالرسوم الجمركية، والحواجز التجارية غير الجمركية، وقضايا العملة، والدعم الحكومي، كما أن البيت الأبيض منفتح على المفاوضات مع الدول التي تستجيب بشكل إيجابي للرسوم الجمركية".

وأشار إلى أنه "بعد مناقشة هاتفية بناءة للغاية مع حكومة اليابان، تم تكليفه ببدء المفاوضات لتنفيذ رؤية العصر الذهبي الجديد للتجارة العالمية مع رئيس الوزراء الياباني وحكومته"، مؤكدا أن "التواصل والنهج المدروس الذي تتبناه الحكومة اليابانية أمر موضع تقدير".

وقال وزير الخزانة الأمريكي: "الصين اختارت عزل نفسها بالانتقام ومواصلة إجراءاتها السلبية السابقة، كما أن أكثر من 50 دولة استجابت لخطوة الرئيس ترامب التاريخية لبناء نظام تجارة عالمي أكثر عدلا، ونتطلع إلى مفاوضات جادة معهم خلال الأسابيع المقبلة".

وذكرت صحيفة "نيكي" أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سيقود المفاوضات التجارية مع اليابان، موضحة أن "واشنطن من المرجح أن تناقش مع طوكيو تحركات الدولار/الين بالإضافة إلى قضايا التجارة".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% إضافية على ما تم الإعلان عنها سابقا، في حال لم تتراجع بكين عن إجراءاتها الجوابية.