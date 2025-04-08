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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يشكو من معاملة الاتحاد الأوروبي السيئة لبلاده

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاتحاد الأوروبي يعامل الولايات المتحدة معاملة "سيئة جدا"، مضيفا أن هذا الوضع لن يستمر.

وقال ترامب للصحفيين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي يعاملنا بشكل سيء جدا جدا. وهم لا يقبلون سياراتنا مثل اليابان، ولا يقبلون منتجاتنا الزراعية".

وتابع: "إنهم لا يقبلون أي شيء تقريبا"، مضيفا أن الوضع "لن يبقى هكذا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم 2 أبريل الجاري عن فرض الرسوم التجارية على جميع دول العالم تقريبا، بما فيها الرسوم على الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%.

ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض الرسوم على السلع الأمريكية ردا على إجراءات ترامب، التي وصفها بأنها "ضربة قوية للاقتصاد العالمي".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو