ترامب يحذر: إما أن نبرم صفقات جيدة مع كل دولة أو لا شيء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستبرم صفقات عادلة ومربحة مع كل دولة، محذرا من أنه "إذا لم يحدث ذلك فلن تكون هناك أي علاقة بها".

وقال للصحفيين في اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نعتزم التوصل إلى صفقات عادلة ومربحة مع كل دولة، وإذا لم يحدث ذلك فلن يكون لنا أي علاقة بها".

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة "ربما لن" تخفض الرسوم الجمركية على إسرائيل، وذلك أثناء جلوسه بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي.

وقال ترامب: "لا تنسوا أننا نساعد إسرائيل كثيرا، كما تعلمون، نمنح إسرائيل 4 مليارات دولار سنويا، وهذا مبلغ كبير".

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن قال نتنياهو، في وقت سابق من اللقاء، إنه "سيعمل على القضاء على العجز التجاري والعوائق التجارية مع الولايات المتحدة بسرعة كبيرة".

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على إسرائيل ضمن حملة واسعة لإعادة هيكلة التجارة العالمية.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الرئيس دونالد ترامب كلفه مع ممثل التجارة الأمريكية جيمسون غرير، بالتفاوض مع اليابان بشأن الرسوم الجمركية.

وتوقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن "تكون المفاوضات مع الشركاء التجاريين بشأن الرسوم الجمركية متوترة وقد تستمر حتى يونيو".

وقال لشبكة "فوكس نيوز": "أستطيع أن أقول لكم إننا تلقينا بالفعل طلبات من 50، 60، وربما ما يقرب من 70 دولة. لذا، سيكون أبريل، ومايو، وربما يونيو، أشهرا حافلة بالطلبات".

وأعرب بيسنت أيضا عن ثقته في أن "المفاوضات مع الشركاء التجاريين ستكون مثمرة".

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين بسنبة 50%، إذا لم تسحب رسومها المضادة على الولايات المتحدة.

هذا وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن "التهديدات والضغوط ليست الطريقة السليمة للتعامل مع بلاده بعد أن وصف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي بأنها "تنمر".

وأضاف المتحدث لين جيان في مؤتمر صحفي، إن الرسوم الجمركية "نموذج للتحرك أحادي الجانب وسياسات الحماية والتنمر الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت باسم المعاملة بالمثل لا تخدم إلا مصلحة واشنطن على حساب مصالح الدول الأخرى".