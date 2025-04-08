استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال منزلًا شمال غرب مدينة غزة

الثلاثاء 08/أبريل/2025 - 01:26 ص

استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل، منتصف الليلة، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال استهدف منزلًا قرب أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي وقت سابق، استشهد تسعة فلسطينيين وأُصيب آخرون، بينهم نساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة صباح، في محيط مسجد الأبرار قرب القصر الملكي بمنطقة البركة جنوب غربي دير البلح، وسط قطاع غزة.

يُذكر أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 50،752 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115،475 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا تزال طواقم الإسعاف والإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع.