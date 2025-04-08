وكيل تعليم كفر الشيخ: لا صحة لإقالة مدير إدارة بيلا التعليمية

صرح الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه لا صحة لما تردد عن إقالة حمودة يونس، مدير إدارة بيلا التعليمية، عقب زيارة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبعض المدارس الواقعة في نطاق إدارة بيلا التعليمية. مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء تحقيق مع مديري مدرستين فقط من المدارس الأربع التي تفقدها محمد عبد اللطيف أثناء جولته التفقدية لرصد عدد من السلبيات، في حين أشاد الوزير بالعملية التعليمية في المدرستين الأخريين.



وأضاف جوده، في بيان له، أنه جرى نقل حمودة يونس، مدير إدارة بيلا التعليمية، لمستشفى بيلا المركزي، عقب تعرضه لدوار أثناء عقده اجتماعا بمديري المدارس، في اليوم الثاني لزيارة وزير التربية والتعليم للمدارس، لمتابعة العملية التعليمية والتشديد على انتظام الطلاب في المدارس، وبعد تقليه الخدمات الطبية عاد لمنزله، وتبين من إجراء الكشف الطبي عليه، أنه لا يعاني من أي أمراض وما تعرض له نظرا للجهد المبذول في عمله.

وأكد جودة، أنه لا علاقة لما تعرض له مدير إدارة بيلا التعليمية، من دوار أثناء عقده الاجتماع بمديري المدارس بزيارة وزير التربية والتعليم للمدارس ال4، مشيرًا إلى وأنه اطمأن على مدير الإدارة وعلى حالته الصحية.

وكانت 4 مدارس تابعة لإدارة بيلا التعليمية، شهدت يوم الأحد الماضي، زيارة مفاجئة لمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي مدرسة المعداوي الابتدائية، ومدرسة بيلا الجديدة الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، ومدرسة حسن مصطفى الابتدائية، ومدرسة لطفي العشري، وتفقد الوزير عددا من الفصول، واطلع على سجلات المعلمين وراجع درجات الطلاب في الحضور والمواظبة، مشددًا على أهمية تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية بدقة وحزم، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على مصلحة الطالب كأولوية قصوى، موضحًا أن تطبيق هذه التعليمات يسهم في تحسين جودة التعليم ويعزز من بيئة التعلم.