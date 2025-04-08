فتاة تنهي حياة والدتها في البحيرة.. ما هي القصة؟

شهدت منطقة السعرانية التابعة لدائرة قسم شرطة كفر الدوار في البحيرة، واقعة مؤسفة حيث أنهت فتاة في العقد الثالث من عمرها، تعاني من مرض نفسي، حياة والدتها عن طريق عدة طعنات نافذة حتى فارقت الحياة جثة هامدة. وجلست بجوارها يومين حتى تم اكتشاف الجريمة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور قسم شرطة كفر الدوار يفيد بالعثور على جثة ربة منزل تدعي "هانم علي حسن خضير"، 52 عامًا، بها عدة طعنات نافذة بالبطن ووجود نجلتها تجلس بجوارها.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية برئاسة اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، العميد أحمد سمير، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، والمقدم محمد زايد مفتش فرع البحث الجنائي لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلة المجنى عليها وتدعي "أسماء.ع"، 30 عامًا، تعاني من اضطراب نفسي، وتم اضبط المتهمة والسلاح المستخدم في الحادث.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وقررت عرض جثة المجني عليها علي الطب الشرعي بمستشفى دمنهور التعليمي لبيان سبب الوفاة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد السكران، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث.