الرئيس البرتغالي يؤكد أهمية الجهود المشتركة مع الهند لتحقيق التعددية

أكد الرئيس البرتغالي "مارسيلو ريبيلو دو سوسا"، الإثنين، أهمية بذل الجهود المشتركة مع الهند من أجل تحقيق التعددية والالتزام بالقانون الدولى وضمان تحقيق النمو.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيس البرتغالي مع الرئيسة الهندية " دروبادى مورومو "، التي تقوم حاليا بزيارة رسمية للبرتغال تلبية لدعوة من الرئيس البرتغالي.

وقال الرئيس مارسيلو ريبيلو إن هذه الزيارة تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الدولية التي تواجه المساعي الرامية إلى تحقيق التعددية وإقامة النظام الدولي على أساس حكم القانون واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وزيادة الرخاء المشترك من خلال التجارة الحرة ومكافحة التغيرات المناخية، محذرا إن هذه المبادىء والقيم تواجه الآن أزمة لأنها تتعرض للتشكيك من جانب بعض الذين ساعدوا فى الماضى على وضعها، ولذلك فإن جهودنا المشتركة أمر مهم لتأكيد الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتحقيق التعددية والتجارة الحرة لضمان تحقيق النمو وتجنب مخاطر الركود.

وأكد أن دور الهند دور حاسم بوصفها أكبر دولة ديمقراطية لديها طاقة اقتصادية ضخمة وتقوم بدور هام ولديها نظام قائم على أساس التعددية، وقد برهنت على ذلك خلال رئاستها مؤخرا لمجموعة العشرين.

وأعرب الرئيس البرتغالي عن تأييد بلاده لمساعي الهند الرامية إلى الحصول على مقعد دائم فى مجلس الأمن الدولى، قائلا " إن البرتغال تؤيد دائما أن تحصل الهند على عضوية دائمة في المجلس وأن يكون لها دور فى إصلاح مجلس الأمن الدولي.