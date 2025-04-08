الهند وأمريكا تتفقان على أهمية التبكير بإبرام اتفاقية التجارة الثنائية

أعلن وزير الشئون الخارجية الهندى "إس.جايشانكار " الإثنين أنه إتفق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أهمية إبرام إتفاقية التجارة الثنائية بين الهند والولايات المتحدة فى وقت مبكر.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن أي" عن وزير الشئون الخارجية الهندى قوله في معرض تدوينة نشرها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي " إنه تبادل خلال اتصال هاتفي، الإثنين، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وجهات النظر بشأن نطاق واسع من القضايا السياسية، ومن بينها القضايا الراهنة في مناطق المحيطين الهندى والهادى، وشبه القارة الهندية وأوروبا والشرق الأوسط غرب آسيا، والبحر الكاريبي".

وأضاف وزير الشئون الخارجية الهندى أنه إتفق مع نظيره الأمريكي على أهمية إبرام إتفاقية التجارة الثنائية بين الهند والولايات المتحدة فى أقرب وقت، ونتطلع إلى استمرار التواصل المشترك بين البلدين.

ومن جانبها، أشارت الوكالة الهندية إلى أن الهند والولايات المتحدة تتمتعان بشراكة استراتيجية عالمية واسعة النطاق تغطى تقريبا كل مجال رئيسي، وأن العلاقات بين البلدين تدفعها القيم الديمقراطية المشتركة والمصالح الاستراتيجية المتقاربة والعلاقات الشعبية التي تتسم بالديناميكية، وأن تبادل الاتصالات بين مسئولي الجانبين على مستوى رفيع مازال يلعب دورا رئيسيا فى تقدم التعاون بين البلدين.