المستشار الألماني يحذر من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاد بلاده

حذر المستشار الألماني المرتقب فريدريش ميرتس، من تداعيات الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن تأثيرها السلبي الكبير على سوق الأسهم الألمانية، مما يُلقي بظلاله على الحاجة الملحة لتخفيض الضرائب وتحرير الاقتصاد من القيود التنظيمية.

وذكرت مجلة "بولتيكو" في نسختها الأوروبية أن مؤشر الأسهم الألماني الرئيسي سجل أحد أسوأ الانخفاضات على مستوى أوروبا اليوم الاثنين، مسجلا تراجع بنسبة 10% قبل أن يعاود التعافي جزئيا، وذلك في ظل ردود فعل الأسواق تجاه فرض رسوم جمركية شاملة من جانب الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.

وقال ميرتس: "الوضع في أسواق الأسهم والسندات الدولية درامي ويهدد بالتفاقم، لذا فإن استعادة القدرة التنافسية لألمانيا أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، ويجب أن يكون في صلب مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي".