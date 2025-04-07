نيوكاسل يسحق ذئاب ليستر سيتي ويعزز فرصه للمشاركة بدوري أبطال أوروبا

سحق فريق نيوكاسل مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، منذ قليل، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مراكز الفريقين بعد المباراة

رفع فريق نيو كاسل رصيده إلى النقطة الـ53 وقفز إلى المركز الخامس معززًا فرصه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، بالرغم من لعب الماكبايس مباراة أقل عن بقية منافسيه، هذه المباراة مؤجلة منذ الأسبوع الـ29 مع فريق كريستال بالاس.

بينما ظل فريق ليستر سيتي في المركز الـ19 برصيد 17 نقطة، وهو يعاني من شبح الهبوط.

أهداف اللقاء

أحرز هدف الماكبايس الأول، اللاعب جاكوب ميرفي مبكرًا في الدقيقة الثانية، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدفه الثاني بالدقيقة الـ11، وجاءت آخر أهداف اللقاء عن طريق الجناح هارفي بارنز ليسجل في فريقه السابق الهدف الثالث.

المواجهات القادمة

ويستعد فريق نيو كاسل لمواجهة مانشستر يونايتد في الإسبوع القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواجه ليستر سيتي نظيره برايتون في الجولة نفسها.