وظائف الأزهر الشريف للمعلمين في الفيوم.. الأوراق المطلوبة والشروط وموعد التقدم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية توفر وظائف الأزهر الشريف للمعلمين في عدد من الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم، بوظيفة معلم رياض أطفال وذلك بإدارتي " الفيوم- إطسا - سنورس - طاميه".

المهارات المطلوبة لمسابقة الازهر الشريف بالفيوم

اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

اجتياز التدريبات التي تقررها الجهة طالبة الإعلان

والتقدير لا يقل عن مقبول

وظائف الأزهر الشريف للمعلمين في الفيوم

شروط المتقدمين



وضع الأزهر عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

ألا يزيد العمر عن 40 سنة وقت التقديم.

مؤهل عال

مؤهل عال تربية رياض أطفال

مؤهل عال تربية طفولة مبكرة

مؤهل عال تربية تخصص رياض أطفال

مؤهل عال تربية تخصص طفولة مبكرة

مؤهل عال تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة

مؤهل عال كليات آخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال)



موعد التقديم



أوضح الأزهر أن التقديم سيبدأ من يوم الأربعاء 27 مارس 2025 ويستمر حتى الثلاثاء 30 أبريل 2025، عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة.



المستندات المطلوبة

صورة شخصية ـ الرقم القومي وجه أول سارية ـ الرقم القومي وجه ثاني سارية ـ المؤهل الدراسي ـ المؤهل الأعلى أن وجد ـ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة ـ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناص ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة " وجهين بحسب الأحولل" ـ دبلوم تربوي رياض أطفال ـ أيصال الإيداع البنكي .

يجب التقديم في المحافظة التي يتواجد بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت في بطاقة الرقم القومي.

فيما يتم توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المذكورة في الإعلان.

للتقدم طالع التفاصيل في الرباط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=eHCIfZye7W+tbYJjYs7AWQ==