تعرف على حقيقة تفاوض الأهلي مع الونش ومصطفى محمد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي لم تتخذ أي خطوة تجاه التفاوض مع محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، ولم يحدث أي تحركات مطلقًا، وهناك انقسام على التعاقد معه.



وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "بالنسبة لـ مصطفى محمد، فأن اللاعب بعيد عن النادي الأهلي، وتبقى المفاضلة بين محمد شريف وأسامة فيصل، والأخير لديه حظوظ كبيرة في الانضمام للفريق الأحمر".



وأضاف: "كما ذكرت فأن نسبة أسامة فيصل في الانتقال للنادي الأهلي كبيرة وتصل لـ75%، بينما نسبة شريف 25%".