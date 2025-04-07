عضو مجلس الزمالك أبلغ زملاءه بتوقيع زيزو للنادي الأهلي .. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف صفقة انتقال زيزو إلى النادي الأهلي أصبح الحدث الأهم الذي يفرض نفسه في الساعات الماضية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري، مشيرًا إلى أن توقيع النجم الأول في الزمالك وانضمامه للمنافس التقليدي ويوقع في صفقة انتقال حر، يعتبر "حدث جلل" مثلما حدث مسبقا في قصة عبدالله السعيد.



وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "نجح الزمالك في وقت سابق في الحصول على توقيع عبدالله السعيد عندما كان لاعبًا في النادي الأهلي، وعندما يعلن مسئولو القلعة الحمراء عن ضم زيزو بشكل رسمي سيكون حدث ضخم بكل تأكيد".



وأضاف: "كنا البرنامج التليفزيوني الأول الذي يعلن بشكل رسمي عن توقيع زيزو إلى النادي الأهلي، وللتأكيد اللاعب وقع العقود رسميًا للقلعة الحمراء، وفي حضور والده، وبنسبة 99.9% اللاعب حسم أمره، وإكماله في الزمالك سيكون بمثابة معجزة".



وواصل: "لن نمسك العصا من المنتصف مطلقًا، وواجبنا تجاه جماهير الرياضة المصرية أن نكون صادقين معهم، وأن نكشف الحقائق كاملة سواء لجمهور الأهلي أو الزمالك، في ظل كثرة الشائعات خلال الأيام الماضية، وسبق وقولت أن فتوح وقع للأهلي وهو ما حدث بالفعل، والأهلي تراجع عن ضمه وباعتراف مسئول زمالكاوي لي شخصيًا، كما سبق وانفردنا بصفقات كثيرة خلال السنوات الماضية منهم بنشرقي وعمر كمال عبدالواحد وإمام عاشور للأهلي، وصفقات آخرى للزمالك".



وأكمل: "الزمالك لا زال متمسك بالأمل في الإبقاء على زيزو ويحاول عمل ريمونتادا في الصفقة، ولكن أحد أعضاء مجلس الإدارة أبلغ زملائه في المجلس بأن اللاعب بالفعل وقع للأهلي بل (وأقسم لهم) على ذلك، ولكن الزمالك متمسك بالمعجزة، وبالضغط على اللاعب سواء بالعاطفة أو الأمور المالية، مع إمكانية حل الأزمة مع النادي الأهلي".



وزاد: "النادي الأهلي لن يتنازل عن زيزو، بل ومتحمس جدًا لإتمام الصفقة، كما أن اللاعب أيضا متمسك بالتواجد في القلعة الحمراء وخوض كأس العالم للأندية، وكلمة السر والد اللاعب، بل أن البعض أبلغ مسئولي الزمالك حال رغبتهم في تجديد العقد عليهم بالحديث والتفاوض مع الأهلي".



وأضاف: "الزمالك يريد الجلوس مع اللاعب يوم الخميس المقبل، وسيتم تجهيز (80 مليون جنيه) على الطاولة مع وجود العقود الرسمية، مُوقع عليها رئيس النادي أو من ينوب عليها، وسيتم تلبية جميع رغبات اللاعب، ويقود تلك المفاوضات عمرو الجنايني، وتصريحات ميدو الغاضبة مؤخرًا تؤكد بأن الأمور لم تُعد في يد مسئولي النادي الأبيض".



وأتم: "الهدف من جلسة الزمالك مع زيزو، هي إحراج اللاعب ووالده أمام جماهير النادي، والمعلومة التي لديه بأن الجلسة لن تُعقد ولن يحضرها اللاعب أو والده".