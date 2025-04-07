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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. نابولي يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا

صورة أرشيفية لفريق
صورة أرشيفية لفريق نابولي
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سقط فريق نابولي في شباك بولونيا بالتعادل 1-1، وخسر نقطتين هامتين في سباق التتويج بالكالتشو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل، على ملعب “ريناتو دالارا” ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

مراكز الفريقين بعد التعادل

رفع فريق نابولي رصيده إلى النقطة الـ65 في وصافة جدول الترتيب ويبتعد عن المتصدر إنتر ميلان بفارق ثلاث نقاط، بينما رفع بولونيا هو الآخر حصيلة نقاطه إلى النقطة الـ57 وقفز إلى المركز الرابع.

أهداف المباراة

سيطر بولونيا على الكرة منذ بداية المباراة، ولكن جاء هدف المباراة الأول عكس سير اللقاء، قص اللاعب الكاميروني أنجويسا شريط الأهداف بإحرازه هدف نابولي في الدقيقة الثامنة عشرة.

وجاء هدف بولونيا الوحيد عن طريق الجناح دان ندوي في الدقيقة 64 من عمر اللقاء لتنتهي المباراة بالتعادي الإيجابي بين الفريقين.

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