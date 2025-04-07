معلمي بني سويف: تستنكر ماحدث مع مدير إدارة الباجور التعليمية وتطالب باخذ حقه

نعت نقابة المعلمين ببنى سويف برئاسة مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة، ببالغ الحزن والأسى، أسامة بسيوني، مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، والذي وافته المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة اليوم.

وتقدمت نقابة المعلمين ببنى سويف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

واستنكرت نقابة المعلمين ببنى سويف، في بيام لها، ماحدث مع مدير عام إدارة الباجور التعليمية، من قبل وزير التربية والتعليم، اليوم، أثناء زيارته لتفقد بعض المدارس بمحافظة المنوفية، وتعنيف مدير الإدارة أمام المعلمين والطلاب بسبب وجود قصور في تنفيذ بعض التعليمات، مما تسبب في إصابته بأزمة قلبية.

وأكدت نقابة المعلمين في بيانها أنه لا يجوز تعنيف اي مسؤل أمام مرؤوسيه ولو كان مقصراً، وأن الأمر يكفي فيه إحالة المسؤول للتحقيق أو إقالته دون هذا التصرف غير اللائق، وأن السلطه لاتبرر التجاوز، مؤكدة على أن وظيفة مدير الإدارة التعليمية ووكيل إدارة ومدير إدارة ومدير مدرسة ووكيلها، هذه وظائف،تستحق الإشادة والتقدير بها، وليس الإهانه، بسبب مايحملونه على عاتقهم من مشقه وتعب وتحمل مسؤليه، وأنه في حالة تم رصد سلبية أو تقصير منهما أو من أي معلم يكتفي بلفت الانتباه ثم يُرسل بعدها لجان متابعة مفاجئة للتأكد من إزالة السلبية.

وطالت نقابة المعلمين ببنى سويف، النقابة العامة للمعلمين، والجهات المعنية والتنفيذية، باسترداد حق مدير إدارة الباجور التعليمية، لما حدث معه من تعنيف وإهانة أمام الجميع أدت إلى وفاته، وذلك للحفاظ على كرامة المعلم واستقراره النفسي أثناء أداء رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.