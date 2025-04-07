قنديل يزور الاتحاد الموريتاني.. ويهدي أحمد ولد يحيى درع وعلم الأهلي

حرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في موريتانيا على زيارة مقر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، حيث التقى أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، في حضور محمود بركات قنصل مصر في مويتانيا.

وقدم طارق قنديل التهنئة باسم مجلس إدارة النادي لأحمد ولد يحيى على فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم في الانتخابات التي جرت موخرًا، ونقل له تحية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

واكد قنديل على العلاقات الوطيدة التي تجمع الأهلي بكافة المؤسسات والأندية في موريتانيا، وضرورة التعاون مع الأندية الموريتانية في الفترة القادمة.

ومن جانبه عبر أحمد ولد يحيى عن سعادته الكبيرة بتواجد الأهلي في موريتانيا وزيارة الاتحاد الموريتاني، مؤكدًا على أنه لشرف عظيم تواجد كبير الأندية الإفريقية في موريتانيا، وأكد على أن الأندية الموريتانية تسعى للاستفادة من التجربة الرائدة للنادي الأهلي، سواء على المستويين الإفريقي أو الدولي، وأنه يرتبط بعلاقة وطيدة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وأحد أساطير الكرة في إفريقيا.

وفي نهاية الزيارة قام قنديل بإهداء أحمد ولد يحيى درع وعلم النادي، وفي المقابل قدم ولد يحيى درع الاتحاد الموريتاني لرئيس بعثة الأهلي.