غدا.. وفد من حزب إرادة جيل يشارك في الوقفة التضامنية مع غزة لرفض التهجير

يشارك حزب إرادة جيل، برئاسة النائب تيسير مطر، غدا، الثلاثاء، في الوقفة التضامنية مع غزة والتي تنظمها عدد من القوى السياسية والشعبية، للتعبير عن الرفض المصري لتهجير الأشقاء والتنديد بالتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الحزب سيشارك بوفد من أمانات الحزب المختلفة بالمحافظات، في تلك الوقفة التضامنية التي تأتي اتساقا مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية الرافضة لسياسة التهجير التي تنتهجها الإدارة الإسرائيلية، وفي سبيلها لذلك تقوم بتصعيد عسكري خطير، للقضاء على الأخضر واليابس وإزهاق الأرواح دون رادع.

وعبر رئيس حزب إرادة جيل، عن ترحيبه بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مصر، مؤكدا أن التضامن الدولي في هذه اللحظات التاريخية الفارقة، أمر هام وضروري وحتمي، ونعول على الموقف الفرنسي والأوروبي لمساندة ودعم الموقف المصري والعربي الرافض لتلك السياسات العنترية الإسرائيلية.

وطالب النائب تيسير مطر، بضرورة دعم المجتمع الدولي للخطة العربية التي قدمتها مصر، لحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، والتي تضمنت رؤية شاملة تجاه حلحلة الصراع وإعادة الإعمار وإحلال السلام في المنطقة وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي ختام حديثه، جدد النائب تيسير مطر، تأكيده للدعم المطلق الذي يوليه للقيادة السياسية في مواقفها التاريخية للحفاظ على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري والعربي.