الشعب الجمهوري يقدم دعماً مالياً ومستلزمات طبية لتخفيف معاناة مرضى الغسيل الكلوي بالفيوم

قام وفد من أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز سنورس بالفيوم، بزيارة إلى مستشفى سنورس المركزي، حيث تم تسليم مستلزمات طبية وتقديم دعم مادي لمرضى الغسيل الكلوي، في إطار سعي الحزب لدعم القطاع الصحي وتحسين مستوى الحياة للمواطنين.

وقدمت أمانة الحزب بالمركز الدعم المالي لمرضى وحدة الغسيل الكلوي بمبلغ 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لبعض العاملين بالمستشفى، كما تم توفير المستلزمات الطبية اللازمة لتحسين الخدمات الصحية.

تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات النائب سيد سلطان، أمين الحزب بمحافظة الفيوم، وتحت إشراف المهندس محمد عبد الجليل، أمين التنظيم بالمحافظة، ضمن مبادرة "مع الناس"التي أطلقها الحزب لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ضم وفد الحزب أحمد عبد القوي الهواري، أمين الحزب بمركز سنورس، والكابتن حماده بقره، أمين التنظيم بالمركز، ومحمد طه، ووليد محمد، الأمناء المساعدين، ومحمد سلطان، أمين العلاقات العامة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات وكان في استقبال وفد حزب الشعب الجمهوري، الدكتور محمد السيد مديرة مستشفى سنورس المركزي، والدكتور مفرح مجدي نائب مدير المستشفى،والدكتور ياسر أبو سعاد، رئيس وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، وعبير ضرار رئيسة وحدة التمريض، بوحدة الغسيل الكلوي وكريمه مديرة الشئون الماليه والإدارية بالمستشفى وانتصار، مديرة التمريض بالمستشفى.

من جانبه، أشاد أحمد عبد القوي الهواري بجهود مستشفى سنورس المركزي في تقديم خدمات طبية متميزة لمرضى الغسيل الكلوي وعدد من التخصصات الأخرى، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المستمر بين الحزب ومؤسسات الدولة التنفيذية، خاصة في القطاع الصحي، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية في المحافظة.

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