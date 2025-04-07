٧ كهنة جدد بمنفلوط

صلى الأنبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، أمس الأول، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بمنفلوط (مقر المطرانية)، وشاركه نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (المحرق) بجبل قسقام، وعقب صلاة الصلح سام نيافتهما ٧ كهنة جدد للخدمة بكنائس الإيبارشية وهم:

١. الشماس باسم إبراهيم، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بمنفلوط، باسم القس إيلاريون.

٢. الشماس هاني حليم، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بقرية العزية، باسم القس قزمان.

٣. الشماس روماني جرجس، كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بنجع رزيق، باسم القس حبيب جرجس.

٤. الشماس باسم كمال، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بنجع سبع، باسم القس سيفين.

٥. الشماس روماني صبحي، كاهنًا على كنيسة القديس البابا كيرلس السادس بقرية العزية، باسم القس مقار.



٦. الشماس بيشوى يحيى، كاهنًا على كنيسة الشهيد مار مينا العجايبي بقرية رميح، باسم القس باڤلي.

٧. الشماس مايكل ماهر، كاهنًا على كنيسة الشهيد أبي سيفين بمنفلوط، باسم القس يوئيل.



هذا وقد توجه الآباء الجدد لدير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.

شارك في الصلوات عدد من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.