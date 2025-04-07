مصرع أم وابنها في حادث انقلاب سيارة بطريق الفيوم بنى سويف

شهد طريق الفيوم بنى سويف الزراعى، وقوع حادث مأساوي، واسفر الحادث عن وفاة أم وابنها وإصابة زوجها، إثر انقلاب سيارة "ملاكي" كانوا يستقلونها وسقطت فى بحر حسن واصف على طريق الفيوم بنى سويف الزراعى بعد مدخل قرية دمشقين باتجاه قرية اللاهون بمركز الفيوم وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة.

وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث انقلاب سيارة "ملاكى" على طريق الفيوم بنى سويف الزراعى بنطاق المركز ، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الحادث، بالفحص تبين وفاة سيدة فى العقد الثالث من العمر وابنها 4 سنوات وإصابة زوجها في العقد الثالث من العمر.

وتشير التحريات الأولية إلى أن سائق السيارة (الزوج) كان برفقة زوجته وابنه وأنه نتيجة لانقلاب السيارة، توفيت الأم وابنها فى المستشفى، بينما نجا الزوج بأعجوبة بعد أن تمكن الأهالي من مساعدتهم وانتشالهم من المياه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثامين بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.