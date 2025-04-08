موعد مباراة أرسنال وريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

موعد المباراة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و10 بتوقيت مكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أحد أبرز لقاءات هذه المرحلة من البطولة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُنقل المواجهة المرتقبة بين آرسنال وريال مدريد عبر شاشة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان ريال مدريد قد بلغ الدور ربع النهائي بعد تجاوز غريمه المحلي أتلتيكو مدريد، عقب التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-2)، وحسم بطاقة التأهل بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

في المقابل، تأهل آرسنال بعد فوز كاسح على آيندهوفن الهولندي بنتيجة (9-3) في مجموع اللقاءين.

وأعلن أنشيلوتي عن قائمة الفريق الملكي التي ستخوض المباراة، والتي شهدت تواجد النجم البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أكد عودته الكاملة من الإصابة، حيث قال في تصريحات إعلامية:

"أنا جاهز الآن، وأتدرب بشكل طبيعي. فضلت الحصول على راحة في المباريات السابقة من أجل العودة بقوة. آرسنال فريق صعب، وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا".

وأضاف: "لقد تدربنا على الكرات الثابتة، ونعلم جيدًا كيف ندافع أمام فريق منظم مثل آرسنال. نحترمهم كثيرًا، لكن هدفنا هو الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة آرسنال كلًا من:

في حراسة المرمى: كورتوا، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري

خط الدفاع: ألابا، فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجير، أسينسيو، جاكوبو، لورينزو

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، أردا جولر، شيما أندريس

خط الهجوم: فينيسيوس، مبابي، رودريجو، إندريك، براهيم دياز، جونزالو

وتشهد المواجهة المرتقبة عدة غيابات مؤثرة في صفوف ريال مدريد، أبرزها:

أوريليان تشواميني (إيقاف)، وداني سيبايوس، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، وأندري لونين (إصابات).