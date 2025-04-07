منال عوض: حملات التفتيش مستمرة على المحافظات بصورة مفاجئة

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لا تدخر جهدًا للرقابة علي الوحدات المحلية لمحاسبة المتخاذلين والفاسدين، مؤكداً أن حملات التفتيش مستمرة علي المحافظات بصورة مفاجئة وتحويل من يثبت ادانته إلي التحقيق والنيابة المختصة.

وأضافت الدكتورة منال عوض في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” اليوم الاثنين أن هناك زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة العمل داخل الوحدات المحلية حتي يتسني لنا سير العمل وتقديم خدمات للمواطنين بشكل منظم ومتكامل.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته المخططة علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات فى توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن ومتابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء على الرقعة الزراعية ومدى قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها للحفاظ على حقوق الدولة .