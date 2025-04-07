الكاف يخاطب الزمالك حول أحداث مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يطلب فيه توضيح أسباب التصرفات التي قام بها مجموعتين من الجماهير قبل مباراة الزمالك أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

و استفسر " كاف" عن حضور أعداد من الجماهير الزملكاوية للتدريب الأخير للفريق على ملعب المباراة.

وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في خطابه إلى أنه يريد من نادي الزمالك معرفة التفاصيل الكاملة للأحداث قبل المباراة، مع تأكيد الاتحاد القاري خلال خطابه للزمالك على أن الواقعة مرت بسلام ولم تحدث أي اصابات بين الجماهير سواء القادمين من مصر لمؤازرة الزمالك ، أو المقيمين في جنوب أفريقيا ، وأوضح "كاف" أن ما حدث لم يؤثر على سير المباراة وانتهائها بشكل طبيعي .

ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهلة لنادي الزمالك لمدة أسبوع للرد على خطاب "كاف".