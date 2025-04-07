أزمة تستمر 3 أيام.. ضعف ضخ مياه الشرب في بورسعيد

اشتكى أبناء بورسعيد من ضعف ضخ مياه الشرب بكافة أحياء المحافظة، اليوم الاثنين، مما تسبب في تأثر حياتهم اليومية بشكل سلبي.

ضعف ضخ مياه الشرب في بورسعيد والمحافظة: الحل بعد 3 أيام

وأعلنت محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء محب حبشي، أنه ورد للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بلاغات تفيد إنخفاض فى ضغوط مياه الشرب على كافة المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأكدت، في بيان لها، أنه تم التواصل مع المدير المسؤول عن تشغيل محطة الرسوة، والذي أفاد بأن سبب تخفيض منسوب المياه يرجع إلى القيام بعملية التطهير الإلزامية لتستمر ترعة الحلوة على بعد 2 كيلو من محطة الرسوة.

وأشارت محافظة بورسعيد إلى أنه بعد التنسيق مع ري الإسماعيلية من قبل أشغال المياه، فإن عملية التطهير قد تستمر لمدة ثلاث أيام، مشددة أن عملية التطهير هذه إلزامية لكى لا تتأثر المحافظة بإنخفاض منسوب الترعة مع زيادة الإستهلاك في فصل الصيف.