تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقدم "البوابة نيوز" دليلًا عن أبرز المباريات التي ستقام اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2025، في مختلف البطولات، وكذلك القنوات الناقلة لها ليتمكن المشجع من معرفة خريطة يومه الرياضية.

وتقام اليوم عدد من المباريات الهامة في كرة القدم، والتي تهم قطاع كبير من المشجعين والمهتمين بالشأن الرياضي، في كل أنحاء العالم، حيث يشهد اليوم مباريات في غاية الأهمية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما يشهد اليوم أيضًا مباريات مهمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يشارك فيها ناديي الأهلي وبيراميدز من مصر، وتتميز البطولة في الموسم الجاري بالقوة والندية الإثارة بعدما تأهل أكثر من نادي قوي إلى دوري الثمانية وهي أندية الأهلي المصري وبيراميدز المصري والهلال السوداني والجيش الملكي المغربي والترجي التونسي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وصن داونز الجنوب أفريقي ومولودية الجزائر.

وإليكم موعد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2025، في مختلف البطولات، وكذلك القنوات الناقلة لها

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ - ألمانيا ضد انتر ميلان - إيطاليا

ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءا عبر قناة 2 Bein Sports

أرسنال - إنجلترا ضد ريال مدريد - إسبانيا

ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءا عبر قناة 1 Bein Sports

دوري أبطال أفريقيا

الترجي الرياضي - تونس ضد ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا

ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءا عبر قناة 4 Bein Sports

الهلال - السودان ضد الأهلي - مصر

ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءا عبر قناة 6 Bein Sports

الجيش الملكي - المغرب ضد بيراميدز - مصر

ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءا عبر قناة 5 Bein Sports

دوري أبطال أسيا 2

التعاون - السعودية ضد الشارقة - الإمارات

ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً عبر قناة beIN SPORTS AFC

كأس أسيا تحت 17 سنة

كوريا الشمالية ضد طاجيكستان

ستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء عبر قناة beIN SPORTS 9

عمان ضد إيران

ستقام المباراة في تمام السابعة والربع مساءا عبر قناة beIN SPORTS 9