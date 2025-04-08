موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم إلى ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، حيث يستضيف بايرن ميونخ نظيره إنتر ميلان، في مواجهة مرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و10مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية أحد أكبر الملاعب الأوروبية، وسط حضور جماهيري ضخم ودعم جماهيري هائل للفريق البافاري الذي يسعى لاستعادة بريقه الأوروبي.

ويدخل بايرن ميونخ المباراة تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، مدعومًا بعناصر هجومية قوية أبرزها الهداف الإنجليزي هاري كين، بالإضافة إلى الموهوب جمال موسيالا والجناح الطائر ليروي ساني. ويسعى البافاري لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه راحة قبل خوض موقعة الإياب في إيطاليا.

ويأمل بايرن في استعادة مكانته على الساحة الأوروبية، خاصة بعد تراجعه محليًا هذا الموسم، ويضع دوري الأبطال كأولوية مطلقة لإنقاذ موسمه.

في المقابل، يخوض إنتر ميلان المباراة بروح عالية وثقة كبيرة، بعد المستويات القوية التي قدّمها في دور المجموعات وثمن النهائي. ويعتمد المدرب سيموني إنزاجي على خط وسط منظم بقيادة تشالهان أوغلو، وخط هجومي فعال بقيادة القائد لاوتارو مارتينيز. كما يراهن على صلابة الدفاع الإيطالي المعروف بانضباطه وفعاليته أمام الهجمات القوية.

المباراة تحمل طابعًا تاريخيًا، حيث تُعيد للأذهان نهائي البطولة عام 2010، الذي شهد تفوق إنتر ميلان وتتويجه باللقب على حساب بايرن ميونخ، وهو ما يُضفي نكهة ثأرية للقاء المنتظر بين الفريقين الكبيرين.

وسيسعى كل فريق للخروج بأفضل نتيجة ممكنة قبل خوض موقعة الإياب التي ستُقام على ملعب "جوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو.

القنوات الناقلة للمباراة



تنقل المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2، التابعة لشبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا