أسعار ومؤشرات العملات الرقمية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

شهدت سوق العملات الرقمية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 تحركات متفاوتة، حيث سجلت أبرز العملات الرقمية تراجعًا ملحوظًا، بينما صعدت بعض العملات الأقل شهرة، مما يعكس حالة من التذبذب وعدم الاستقرار وسط تقلبات الأسواق العالمية.

بيتكوين تتراجع وتفقد زخمها

تراجعت بيتكوين (BTC) بنسبة 1.83% خلال الـ24 ساعة الماضية، وبنحو 5.78% خلال الأسبوع الأخير، لتسجل سعرًا قدره 78،181 دولارًا، فيما بلغت القيمة السوقية للعملة 1.56 تريليون دولار، محتفظة بحصة سوقية تبلغ 43.79%.

إيثريوم في اتجاه هبوطي حاد

تواصل عملة إيثريوم (ETH) خسائرها، حيث انخفضت بنسبة 4.86% خلال اليوم، وبنسبة 15.60% خلال الأسبوع، ليبلغ سعرها 1،548.09 دولارًا، وتصل قيمتها السوقية إلى 187.52 مليار دولار.

ثبات في العملات المستقرة

سجلت العملات المستقرة أداءً شبه ثابت، حيث بلغ سعر تيثر (USDT) حوالي 0.9995 دولارًا، بانخفاض طفيف لا يتجاوز 0.06% أسبوعيًا، بينما استقرت يو إس دي كوين (USDC) عند 1.0004 دولار دون تغير يُذكر.

ريبل وسولانا ضمن الخاسرين

تراجعت ريبل (XRP) بنسبة 10.41% على مدار الأسبوع ليبلغ سعرها 1.9007 دولارًا، فيما انخفضت سولانا (SOL) بنسبة 16% أسبوعيًا لتُسجل 106.41 دولارًا.

دوج كوين وكاردانو ضمن الهبوط الجماعي

سجلت دوج كوين (DOGE) تراجعًا بنسبة 12.20% أسبوعيًا، بينما فقدت كاردانو (ADA) نحو 12.81% من قيمتها، لتتداول عند 0.5781 دولارًا.

صعود محدود لبعض العملات

رغم التراجعات، سجلت بعض العملات الرقمية أداءً إيجابيًا، مثل:

Avalanche (AVAX) الذي ارتفع بنسبة 1.96% إلى 16.74 دولارًا.

Sui (SUI) بارتفاع 3.19% إلى 2.0112 دولارًا.

Hedera (HBAR) بزيادة 3.16% إلى 0.1484 دولارًا.

MANTRA (OM) الذي تصدر قائمة الرابحين بصعود 4.96% إلى 6.2865 دولارًا.

خسائر ملحوظة في Toncoin وChainlink

سجلت عملة Toncoin (TON) تراجعًا أسبوعيًا حادًا بلغ 26.15%، بينما خسرت تشاين لينك (LINK) حوالي 17.05% من قيمتها، لتتداول الأخيرة عند 11.36 دولارًا.

رغم بعض المكاسب الجزئية في بعض العملات الناشئة، تهيمن موجة من التراجعات على السوق، مدفوعة بتقلبات عالمية وضغوط تنظيمية في بعض المناطق. ولا تزال بيتكوين وإيثريوم هما المحركان الأساسيان لتوجهات السوق، مع بقاء العملات المستقرة كملاذ آمن نسبيًا للمستثمرين.