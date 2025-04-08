قمة نارية بدوري أبطال أوروبا| ريال مدريد يصطدم بأرسنال في ربع النهائي

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة واحدة من أقوى مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف أرسنال الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

ويدخل أرسنال المباراة بحماس كبير، بعد موسم أوروبي مميز تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، إذ يسعى "المدفعجية" لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضهم تمنحهم الأفضلية قبل مواجهة الإياب في مدريد.

من جهته، يدخل ريال مدريد اللقاء بخبرة طويلة في البطولة التي يعتبر ملكها التاريخي، حيث يُعد الفريق الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال.

ويأمل المدرب كارلو أنشيلوتي في الاستفادة من خبرة نجومه وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، من أجل العودة بنتيجة إيجابية من لندن.

وتعد المواجهة المرتقبة هي أول صدام رسمي بين الفريقين في دوري الأبطال منذ عدة سنوات، ما يزيد من حماسة اللقاء المنتظر بين الكرة الإنجليزية والإسبانية.

تتجه الأنظار نحو ملعب "الإمارات" في مواجهة من العيار الثقيل، ينتظرها عشاق كرة القدم لما تحمله من أسماء كبيرة، ومستوى فني رفيع، وترقب لخطوة جديدة نحو نصف النهائي.