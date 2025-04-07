جولة ميدانية لتعزيز الانضباط والارتقاء بمستوى التعليم بمدارس الزاوية

تفقدت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين، عددًا من مدارس إدارة الزاوية التعليمية، وذلك وفقًا لتوجيهات مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

شملت الجولة مدارس محمد نجيب الإعدادية بنين، الحرية الثانوية للبنات، محمد فريد الإعدادية بنات، جيل المستقبل الرسمية لغات، اليرموك الابتدائية.

بدأت الجولة بمتابعة الفصول الدراسية من حيث الكثافات الطلابية داخل الفصول، والتأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف، والنظافة العامة بالمدارس. تابعت أيضًا مستوى أداء الطلاب في الواجبات المدرسية، وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، بالإضافة إلى متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة.

جرى التأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي لتحقيق أهداف العملية التعليمية وخلق بيئة مدرسية آمنة.