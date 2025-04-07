وظائف الأزهر الشريف للمعلمين في الإسكندرية.. الأوراق المطلوبة والشروط وموعد التقدم

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين معلمين لمرحلة رياض الأطفال للمعاهد الأزهرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن خطة الدولة لتعيين 4474 معلم أزهري وسد العجز في الكوادر التربوية المؤهلة بجميع المحافظات المصرية.

وأوضحت المؤسسة الأزهرية عبر الموقع الرسمي لها التخصصات المطلوبة والإدارات التعليمية التي سوف يتم تعيين معلمي رياض الأطفال بها وهي (المنتزه - شرق - وسط - غرب - العامرية)، كما أعلنت عن فنح باب التقديم لهذه الوظيفة لهذا العام، وذلك من أجل سد العجز داخل المعاهد الأزهرية، وتقديم فرص عمل لخريجي طلاب الأزهر ذو الكفاءة والخبرة التعليمية.

موعد التقديم لوظيفة معلم بالأزهر

ومن المقرر أن تبدأ المسابقة الخاصة بالتقديم على الوظيفة اعتباراً من يوم 17 أبريل القادم وتنتهي في 30 أبريل 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك بعد الاطلاع على كافة شروط التقديم والمستندات المطلوبة من راغبي التسجيل.

شروط التقديم لوظيفة معلم بالأزهر

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.

يشترط حصول المتقدم على مؤهل عال ألا يقل عن تقدير مقبول.

المؤهلات المطلوبة

*مؤهل عال تربية رياض أطفال.

*مؤهل عال تربية طفولة مبكرة.

*مؤهل عال تربية تخصص رياض أطفال.

*مؤهل عال تربية تخصص طفولة مبكرة.

*مؤهل عال تربية نوعية تخصص رياض أطفال.

*مؤهل عال تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة.

*مؤهل عال كليات أخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال).

المستندات المطلوبة لوظيفة معلم بالأزهر

* الصورة الشخصية.

*الرقم القومي وجه أول سارية.

*الرقم القومي وجه ثاني سارية.

*المؤهل الدراسي.

*المؤهل الأعلى إن وجد.

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

*دبلوم تربوي رياض أطفال.

* إيصال الإيداع البنكي.

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

رابط التقديم لوظيفة معلم بالأزهر

وأكدت على أن التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقاً للإدارات التعليمية المذكورة، حيث سيتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها، كما أكدت على الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

يمكن للراغبين في التقديم الدخول مباشرة على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==