قمة أوروبية بين بايرن ميونخ وإنتر ميلان في ربع نهائي دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في أوروبا والعالم مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، حيث يستضيف بايرن ميونخ الألماني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في قمة نارية ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق البافاري اللقاء بأفضلية الأرض والجمهور، ساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب في إيطاليا.

في المقابل، يأمل إنتر ميلان، بقيادة المدرب سيموني إنزاجي، في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الخصم، ويعتمد الفريق الإيطالي على ترسانة من النجوم أبرزهم لاوتارو مارتينيز ونيكولو باريلا، في ظل تنظيم دفاعي وانضباط تكتيكي عالي.

المواجهة تعد واحدة من الكلاسيكيات الأوروبية، حيث سبق أن تقابل الفريقان في أكثر من مناسبة، من أبرزها نهائي دوري الأبطال عام 2010، والذي حسمه الإنتر لصالحه.

وتنطلق صافرة المباراة مساء اليوم الثلاثاء، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين ومحبي البطولة، في لقاء من المتوقع أن يكون حافلًا بالإثارة والندية.