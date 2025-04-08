أسعار العملات العربية والأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وفيما يلي تنشر "البوابة نيوز" آخر تحديث لأسعار أبرز العملات المتداولة في البنوك المصرية:
أسعار العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي:
الشراء: 51.3324 جنيه
البيع: 51.4686 جنيه
اليورو:
الشراء: 56.2962 جنيه
البيع: 56.4559 جنيه
الجنيه الإسترليني:
الشراء: 65.8132 جنيه
البيع: 66.0188 جنيه
الدولار الكندي:
الشراء: 35.9974 جنيه
البيع: 36.1031 جنيه
الفرنك السويسري:
الشراء: 59.9817 جنيه
البيع: 60.1691 جنيه
الين الياباني (لكل 100 ين):
الشراء: 35.0463 جنيه
البيع: 35.1418 جنيه
الدولار الأسترالي:
الشراء: 31.0047 جنيه
البيع: 31.1076 جنيه
الكرونة السويدية:
الشراء: 5.0832 جنيه
البيع: 5.0994 جنيه
الكرونة النرويجية:
الشراء: 4.7144 جنيه
البيع: 4.7292 جنيه
الكرونة الدنماركية:
الشراء: 7.5420 جنيه
البيع: 7.5645 جنيه
اليوان الصيني:
الشراء: 7.0228 جنيه
البيع: 7.0427 جنيه
العملات العربية والخليجية:
الريال السعودي:
الشراء: 13.6697 جنيه
البيع: 13.7081 جنيه
الدرهم الإماراتي:
الشراء: 13.9745 جنيه
البيع: 14.0135 جنيه
الدينار الكويتي:
الشراء: 166.7556 جنيه
البيع: 167.2525 جنيه
الريال القطري:
الشراء: 14.0791 جنيه
البيع: 14.1223 جنيه
الريال العماني:
الشراء: 133.3308 جنيه
البيع: 133.7125 جنيه
الدينار البحريني:
الشراء: 136.1312 جنيه
البيع: 136.5288 جنيه
الدينار الأردني:
الشراء: 72.2991 جنيه
البيع: 72.6958 جنيه
وتُظهر هذه المؤشرات استقرارًا في سوق الصرف، في ظل مراقبة دورية من البنك المركزي المصري لحركة العملات عالميًا ومحليًا.