أسعار العملات العربية والأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي تنشر "البوابة نيوز" آخر تحديث لأسعار أبرز العملات المتداولة في البنوك المصرية:

أسعار العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي:

الشراء: 51.3324 جنيه

البيع: 51.4686 جنيه

اليورو:

الشراء: 56.2962 جنيه

البيع: 56.4559 جنيه

الجنيه الإسترليني:

الشراء: 65.8132 جنيه

البيع: 66.0188 جنيه

الدولار الكندي:

الشراء: 35.9974 جنيه

البيع: 36.1031 جنيه

الفرنك السويسري:

الشراء: 59.9817 جنيه

البيع: 60.1691 جنيه

الين الياباني (لكل 100 ين):

الشراء: 35.0463 جنيه

البيع: 35.1418 جنيه

الدولار الأسترالي:

الشراء: 31.0047 جنيه

البيع: 31.1076 جنيه

الكرونة السويدية:

الشراء: 5.0832 جنيه

البيع: 5.0994 جنيه

الكرونة النرويجية:

الشراء: 4.7144 جنيه

البيع: 4.7292 جنيه

الكرونة الدنماركية:

الشراء: 7.5420 جنيه

البيع: 7.5645 جنيه

اليوان الصيني:

الشراء: 7.0228 جنيه

البيع: 7.0427 جنيه

العملات العربية والخليجية:

الريال السعودي:

الشراء: 13.6697 جنيه

البيع: 13.7081 جنيه

الدرهم الإماراتي:

الشراء: 13.9745 جنيه

البيع: 14.0135 جنيه

الدينار الكويتي:

الشراء: 166.7556 جنيه

البيع: 167.2525 جنيه

الريال القطري:

الشراء: 14.0791 جنيه

البيع: 14.1223 جنيه

الريال العماني:

الشراء: 133.3308 جنيه

البيع: 133.7125 جنيه

الدينار البحريني:

الشراء: 136.1312 جنيه

البيع: 136.5288 جنيه

الدينار الأردني:

الشراء: 72.2991 جنيه

البيع: 72.6958 جنيه

وتُظهر هذه المؤشرات استقرارًا في سوق الصرف، في ظل مراقبة دورية من البنك المركزي المصري لحركة العملات عالميًا ومحليًا.