ads
الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

أسعار العملات العربية والأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية بمستهل تعاملات اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي تنشر "البوابة نيوز" آخر تحديث لأسعار أبرز العملات المتداولة في البنوك المصرية:

أسعار العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي:

الشراء: 51.3324 جنيه

البيع: 51.4686 جنيه

اليورو:

الشراء: 56.2962 جنيه

البيع: 56.4559 جنيه

الجنيه الإسترليني:

الشراء: 65.8132 جنيه

البيع: 66.0188 جنيه

الدولار الكندي:

الشراء: 35.9974 جنيه

البيع: 36.1031 جنيه

الفرنك السويسري:

الشراء: 59.9817 جنيه

البيع: 60.1691 جنيه

الين الياباني (لكل 100 ين):

الشراء: 35.0463 جنيه

البيع: 35.1418 جنيه

الدولار الأسترالي:

الشراء: 31.0047 جنيه

البيع: 31.1076 جنيه

الكرونة السويدية:

الشراء: 5.0832 جنيه

البيع: 5.0994 جنيه

الكرونة النرويجية:

الشراء: 4.7144 جنيه

البيع: 4.7292 جنيه

الكرونة الدنماركية:

الشراء: 7.5420 جنيه

البيع: 7.5645 جنيه

اليوان الصيني:

الشراء: 7.0228 جنيه

البيع: 7.0427 جنيه

العملات العربية والخليجية:

الريال السعودي:

الشراء: 13.6697 جنيه

البيع: 13.7081 جنيه

الدرهم الإماراتي:

الشراء: 13.9745 جنيه

البيع: 14.0135 جنيه

الدينار الكويتي:

الشراء: 166.7556 جنيه

البيع: 167.2525 جنيه

الريال القطري:

الشراء: 14.0791 جنيه

البيع: 14.1223 جنيه

الريال العماني:

الشراء: 133.3308 جنيه

البيع: 133.7125 جنيه

الدينار البحريني:

الشراء: 136.1312 جنيه

البيع: 136.5288 جنيه

الدينار الأردني:

الشراء: 72.2991 جنيه

البيع: 72.6958 جنيه

وتُظهر هذه المؤشرات استقرارًا في سوق الصرف، في ظل مراقبة دورية من البنك المركزي المصري لحركة العملات عالميًا ومحليًا.

اسعار العملات أسعار العملات اليوم أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات العربية أسعار صرف العملات