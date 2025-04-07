وظائف الأزهر الشريف 2025 للمعلمين بالمنيا.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين معلمين مساعدين في تخصص رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية، ضمن مسابقة حديثة في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك في خطوة جديدة لدعم العملية التعليمية وتوفير فرص عمل مميزة للشباب ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الأزهري وسد العجز في الكوادر التربوية المؤهلة.

وظائف الأزهر الشريف للمعلمين في محافظة المنيا

وأعلنت محافظة المنيا عن احتياجها لتعين عدد من معلمى رياض الاطفال بالإدارات التعليمية (العدوة-مغاغه-بنى مزار-مطاى-سمالوط-المنيا-ابو قرقاص- ملوى-ديرمواس)، حيث تأتي هذه المبادرة وفقًا لعدد من المعايير والشروط الواضحة والمُعلنة، وذلك بناءً على الإعلان الرسمي المنشور على بوابة الوظائف الحكومية.

موعد التقديم

أوضح الأزهر أن التقديم سيبدأ من يوم الأربعاء 17 أبريل 2025 ويستمر حتى الثلاثاء 30 أبريل 2025، عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة.

المهارات المطلوبة لمسابقة الازهر الشريف بالمنيا

اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

اجتياز التدريبات التي تقررها الجهة طالبة الإعلان

الشروط العامة للتقديم

وضع الأزهر عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يزيد العمر عن 40 سنة وقت التقديم.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلة الشخصية.

التقديم يكون في نطاق المحافظة المقيم بها طبقًا للعنوان المثبت في بطاقة الرقم القومي

المؤهلات المطلوبة

يُشترط حصول المتقدم على مؤهل تربوي مناسب، من الكليات التالية:

تربية (رياض أطفال).

تربية (طفولة مبكرة).

تربية نوعية (رياض أطفال / طفولة مبكرة).

أو أي مؤهل آخر إضافة إليه دبلوم تربوي متخصص في رياض الأطفال.

الأوراق المطلوبة

على المتقدمين تجهيز الملفات التالية بصيغة إلكترونية واضحة أثناء التقديم:

صورة شخصية حديثة.

بطاقة الرقم القومي سارية .

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور أو العامة للإناث.

صحيفة الحالة الجنائية (موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

شهادة الإعاقة أو بطاقة الخدمات المتكاملة (لذوي الهمم).

إيصال سداد الرسوم المقررة في البنك.

وصف الوظيفة

معلم رياض اطفال محافظة المنيا بالإدارات التعليمية (العدوة-مغاغه-بنى مزار-مطاى-سمالوط-المنيا-ابو قرقاص-

ملوى-ديرمواس)



المهارات المطلوبة

اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

اجتياز التدريبات التي تقررها الجهة طالبة الإعلان



بيانات الإتصال

ملاحظات هامة جدا يجب مراعاتها اثناء التسجيل :

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع .

يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الاساسية و على الاخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام و النسبة المئوية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علماً بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)، كما يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقاً للإدارات التعليمية المذكورة بعاليه حيث سيتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها كما يرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بالمتقدم بعد إتمام عملية التسجيل .

رابط التقديم

يمكن للراغبين في التقديم الدخول مباشرة على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==