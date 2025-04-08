موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وتقام مباراة بيراميدز والجيش الملكي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، سوف يتم إذاعتها تلفزيونيا عبر قناة Bein Sports الرياضية.

ويخوض بيراميدز تلك المباراة بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

ويسعى الفريق السماوي إلى المحافظة على النتيجة الرائعة التي تحققت في مباراة الذهاب، والخروج من لقاء الإياب بأفضل نتيجة ممكنة تضمن له التأهل إلى الدور نصف النهائي.