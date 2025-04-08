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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا| الليلة.. بيراميدز يواجه الجيش الملكي في المغرب

بيراميدز والجيش الملكي
بيراميدز والجيش الملكي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفًا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ووصلت البعثة إلى الرباط على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد، قبل أن يتعرض لعدد من المضايقات في المغرب ورفع شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بذلك الأمر.

ويخوض بيراميدز تلك المباراة بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال 

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

ويسعى الفريق السماوي إلى المحافظة على النتيجة الرائعة التي تحققت في مباراة الذهاب، والخروج من لقاء الإياب بأفضل نتيجة ممكنة تضمن له التأهل إلى الدور نصف النهائي. 

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