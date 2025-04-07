" الشعب الجمهوري": جولة الرئيس مع ماكرون عكست الدعم الشعبي للقيادة

قال نشأت حتة أمين شباب حزب الشعب الجمهوري أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، واصطحاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، له في جولة بشارع خان الخليلي والجلوس على قهوة نجيب محفوظ، ومن ثم زيارة المتحف المصري ومنطقة أهرامات الجيزة، حملت دلالات عميقة، كما عكست الدعم الشعبي للقيادة المصرية، فضلًا عن إبراز المكانة التاريخية والحضارية التي تتمتع بها الدولة.

أضاف ابو حتة هذه الزيارة جاءت في وقت حساس، حيث تم خلالها عقد قمة ثلاثية بين" مصر- فرنسا- الأردن"؛ لبحث الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، خاصة في قطاع غـزة الذي يعاني من حـرب وإبادة جماعية من أجل تهـجير أهله؛ ما يعكس دور مصر الحيوي تجاه القضية الفلسـطينية

واكمل آمين شباب الشعب الجمهوري، كما تم خلالها أيضًا عقد بروتوكولات، ستسهم في فتح آفاق جديدة بين مصر وفرنسا، في ملفات عديدة منها " الطاقة- التعليم".

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