ads
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

" الشعب الجمهوري": جولة الرئيس مع ماكرون عكست الدعم الشعبي للقيادة

الرئيس
الرئيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال نشأت حتة أمين شباب حزب الشعب الجمهوري أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، واصطحاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، له في جولة بشارع خان الخليلي والجلوس على قهوة نجيب محفوظ، ومن ثم زيارة المتحف المصري ومنطقة أهرامات الجيزة، حملت دلالات عميقة، كما عكست الدعم الشعبي للقيادة المصرية، فضلًا عن إبراز المكانة التاريخية والحضارية التي تتمتع بها الدولة.

أضاف ابو حتة هذه الزيارة جاءت في وقت حساس، حيث تم خلالها عقد قمة ثلاثية بين" مصر- فرنسا- الأردن"؛ لبحث الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، خاصة في قطاع غـزة الذي يعاني من حـرب وإبادة جماعية من أجل تهـجير أهله؛ ما يعكس دور مصر الحيوي تجاه القضية الفلسـطينية 

واكمل آمين شباب الشعب الجمهوري، كما تم خلالها أيضًا عقد بروتوكولات، ستسهم في فتح آفاق جديدة بين مصر وفرنسا، في ملفات عديدة منها " الطاقة- التعليم".

FB_IMG_1744054285534
FB_IMG_1744054285534
FB_IMG_1744054282938
FB_IMG_1744054282938
FB_IMG_1744054277958
FB_IMG_1744054277958
FB_IMG_1744054276083
FB_IMG_1744054276083
FB_IMG_1744054280601
FB_IMG_1744054280601
FB_IMG_1744054272148
FB_IMG_1744054272148
FB_IMG_1744053991707
FB_IMG_1744053991707
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب الجمهوري القضية الفلسطينية المتحف المصري حزب الشعب الجمهوري