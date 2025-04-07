"إسكان الشيوخ" تناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون هيئة تنمية الصعيد

عقدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، لدراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون هيئة تنمية الصعيد، المقدمة من النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور عدد من ممثلي الحكومة، واللواء أركان حرب مهندس شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد.

وكان النائب أحمد القناوي قد تقدم إلى مجلس الشيوخ بدراسة تفصيلية تناولت الأثر التشريعي لقانون هيئة تنمية الصعيد، حيث استعرضت الدراسة ما تحقق من أهداف إنشاء الهيئة، بالإضافة إلى أبرز التحديات والمعوقات التي واجهت الهيئة خلال مرحلة التنفيذ.

كما تضمنت الدراسة عددًا من المقترحات لتعديل بعض المواد ذات الصلة، ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على أهمية الدراسة، وأكدت على ضرورة مناقشتها بشكل موسع خلال الجلسات القادمة.