تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مباراة صعبة ومهمة مساء اليوم عندما يحل ضيفًا على فريق الهلال السوداني، بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام على ملعب شيخا بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسوف يتم إذاعتها عبر قناة bein sports.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد سجله الظهير الأيمن محمد هاني.

وسافر نادي القرن الإفريقي إلى موريتانية بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، كريم الدبيس، مصطفى العش، أشرف داري، يحيي عطية الله.

خط الوسط: طاهر محمد طاهر، عمرو السولية، حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، أحمد رضا، محمد عبد الله، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: وسام أبو علي، جراديشار.