"Minecraft" ينقذ شباك التذاكر الأمريكي من خسائر فادحة

بعد بداية ضعيفة لشباك التذاكر الأمريكي مع بداية عام 2025، سيطر فيلم المغامرة والأكشن “A Minecraft Movie” من بطولة جايسون موموا، على إيرادات الصالات المحلية عقب طرحه قبل 3 أيام، محققًا عائدات قياسية فات توقعات محللي البوكس أوفيس.

وتمكن الفيلم، الذي يعتبر النسخة السينمائية من لعبة الفيديو الشهيرة "Minecraft"، من تحقيق افتتاحية بلغت 163 مليون دولار محليًا و313 مليون دولار عالميًا. وتُعتبر هذه المبيعات أكبر افتتاحية لهذا العام، وأفضل إيرادات لفيلم مقتبس عن لعبة في التاريخ.

ووفق موقع “فارايتي”، قال جيف جولدشتاين، رئيس التوزيع العالمي لشركة وارنر براذرز: "لقد حقق الفيلم نجاحًا باهرًا في قلب الحدث. هذا ما تحتاجه الصناعة، تمامًا مثل الهواء".

وتفائل جولدشتاين بأن فيلم "Minecraft" سيُغيّر مسار شباك التذاكر. وقد بدأت أحوال السوق تتغير بالفعل. قبل نهاية هذا الأسبوع، كانت إيرادات شباك التذاكر أقل بنحو 11% عن العام الماضي و40% عن عام 2019، وفقًا لشركة كومسكور. أما الآن، فقد تقلص الفارق إلى 5.3% عن عام 2024، و35% عن عام 2019.

خلال أحداث الفيلم، ينطلق التنين الشرير (إيندر) في طريقه لتدمير كل شيء، فيدفع الأمر فتاة صغيرة وفريقها من المغامرين للتعاون معًا في سبيل إنقاذ العالم من الدمار المحتمل.