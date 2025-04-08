دوري أبطال أفريقيا| الليلة.. الأهلي يتحدى الهلال السوداني في موريتانيا

يحل في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ضيفًا على فريق الهلال السوداني، بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب شيخا بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد سجله الظهير الأيمن محمد هاني.

وسافر نادي القرن الأفريقي إلى موريتانية بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، كريم الدبيس، مصطفى العش، أشرف داري، يحيي عطية الله.

خط الوسط: طاهر محمد طاهر، عمرو السولية، حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، أحمد رضا، محمد عبد الله، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: وسام أبو علي، جراديشار.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، عدد من المحاضرات الفنية مع اللاعبين خلال الأيام الماضية في موريتانيا وشرح لكافة اللاعبين نقاط القوة والضعف في الفريق السوداني، ووضع الخطة والتشكيل الذي سيلعب به لقاء الليلة.