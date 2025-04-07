وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور الصين لتعزيز العلاقات الثنائية

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جمهورية الصين الشعبية، في خطوة بارزة نحو تعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية، وذلك استجابة لدعوة رسمية من دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني لتعزيز العلاقات الثنائية وآليات التعاون بين لجنتي العلاقات الخارجية بالتنسيقية والحزب الشيوعي الصيني.

تهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على تمكين الشباب وتعزيز دور مصر في مبادرات عدة من بينها مبادرة الحزام والطريق ومبادرة الحضارة العالمية.

وبدأت الزيارة في مدينة شانغهاي، حيث استقبل الوفد بحفاوة من قبل مسؤولي الحزب الشيوعي بمدينة شنغهاي وتم تبادل المباحثات بشأن العلاقات الثنائية ومختلف القضايا ذات الاهتمام على مختلف الأصعدة.

كما عقد وفد التنسيقية لقاء مع عصبة الشبيبة بالحزب الشيوعي الصيني بشنغهاي حيث تضمن اللقاء مناقشات حول الأدوار المختلفة التي تلعبها العصبة في تمكين الشباب الصيني سياسياً، وطرح المبادرات التي تسهم في إثراء الحياة الاجتماعية والسياسية.

من جانبهم، قدم أعضاء التنسيقية رؤيتهم حول كيفية تعزيز دور الشباب المصري في المشهد السياسي المحلي، والجهود المبذولة للتقريب بين الأحزاب السياسية ذات الأيديولوجيات المختلفة لتحقيق الصالح العام.

وتضمنت جولات وفد التنسيقية في مدينة شانغهاي زيارة وادي الروبوتات ومنطقة خليج سوخ، بالإضافة إلى معرض التخطيط الإنمائي لمدينة شانغهاي ومتحف المؤتمر الأول للحزب الشيوعي الصيني، وقد أسهمت هذه الجولات فى تبادل المعرفة والخبرات في المجالات التكنولوجية والثقافية.

أما في العاصمة بكين، فقد تم عقد عدة اجتماعات بالمسئولين رفيعي المستوى بدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث حظي الوفد باستقبال مميز يعكس عمق الروابط والتعاون الوثيق بين البلدين. فقد جرت مناقشات مثمرة مع السيد "جين شين" مساعد وزير دائرة العلاقات الخارجية.

وتمحورت المحادثات حول تعزيز العلاقات الثنائية، وتطلع الجانبين إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، مع التأكيد على ضرورة جعل هذه اللقاءات والزيارات مستمرة لنقل الخبرات والتجارب وتبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد "جين شين" على أهمية العلاقات بين مصر والصين، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه مثل هذه الزيارات في تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون في مجالات متعددة.

وأكد على استمرار التواصل بين التنسيقية والحزب مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار لكلا البلدين.

وأضاف أنه يعتز للغاية باللقاء مع التنسيقية لأن ذلك يعد لقاء مع قادة المستقبل.

تُعد هذه الزيارة تجسيداً للرؤية المشتركة بين التنسيقية والحزب الشيوعي لتعزيز التعاون المشترك، وتأكيداً على أهمية دور الشباب في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الثقافات المختلفة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من الاستقرار والتنمية.

أدار لقاءات الزيارة من جانب التنسيقية النائب طارق الخولي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالتنسيقية وعضو مجلس النواب وتكون وفد التنسيقية من كلا من النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، النائب محمد السباعي، النائب محمد عمارة، النائب أحمد القناوي، النائبة نهى الشريف، النائبة هيام فاروق، أعضاء مجلس الشيوخ، وكلا من: ريم القاضي، يوستينا رامي، منى قشطة، زوسر تيتو، أحمد يحيي، مصطفي مسلم، أحمد عصام، آلاء بسيوني، نورا عبدالستار، محمد كمال أبو حطب، يوسف عماد، ناريمان خالد، مريم طلعت السادات، نسمة حمدي وشيماء كمال، أعضاء التنسيقية.

