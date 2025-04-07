جيورا آيلاند: إسرائيل فشلت في تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة

صرح جيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها الرئيسية في العدوان المستمر على قطاع غزة.

وفي تصريحات أدلى بها لموقع "والا"، أشار آيلاند إلى أن الأهداف التي تم تحديدها مسبقًا، مثل تدمير حكم حركة حماس، وخلق ظروف لا تشكل فيها غزة تهديدًا أمنيًا على إسرائيل، وإعادة سكان المستوطنات المحيطة بغزة إلى حياتهم الطبيعية، لم تتحقق بشكل كامل.

وأوضح آيلاند أن "الهدف الوحيد الذي تحقق جزئيًا خلال عام ونصف من الحرب هو إعادة بعض المخطوفين"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "لا يزال هناك 59 شخصًا مخطوفًا في غزة، بينهم أحياء"، معتبرًا أن "تحقيق هدف إعادة هؤلاء المخطوفين يبدو بعيدًا في الوقت الحالي".

وتأتي تصريحات آيلاند في وقت لا تزال فيه الأوضاع في غزة تشهد تصعيدًا، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه الحرب.