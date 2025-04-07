حماس تثمن طرد سفير إسرائيل من مقر الاتحاد الإفريقي

أثنت حركة حماس على قرار الاتحاد الإفريقي بطرد السفير الإسرائيلي من مقر الاتحاد في أديس أبابا أثناء مشاركته في مؤتمر عن الإبادة الجماعية.

واعتبرت الحركة هذا الموقف تعبيرًا عن التزام الاتحاد بمبادئه الراسخة في دعم حقوق الشعوب ومناهضة الظلم.

وقالت حماس في بيان لها: "إن موقف الاتحاد الإفريقي يتماشى مع مبادئه العادلة ويدعم نضال شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاستعمار الصهيوني."

وأضافت أن هذا القرار يبعث رسالة قوية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

كما اعتبرت حماس أن "وقاحة الاحتلال بلغت ذروتها عندما أرسل سفيرًا إلى مؤتمر يناقش الإبادة الجماعية، في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة."

ودعت الحركة في بيانها إلى "مقاطعة شاملة للاحتلال الإسرائيلي ومنع محاولاته لتبييض جرائمه عبر المنصات الدولية."